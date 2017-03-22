Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили в Вашингтоне подготовку встречи министров обороны стран Альянса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи во вторник обсудили роль Альянса в борьбе с терроризмом, а также подготовку к предстоящей встрече министров обороны стран-членов Организации, сообщил официальный представитель Минобороны Джефф Дэвис.
"Они обсудили вопрос повышения роли НАТО в борьбе с терроризмом и уничтожении ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ), а также миссии НАТО в Афганистане и Косово", - сообщил Дж.Дэвис.
По его словам, что Дж.Мэттис и Й.Столтенберг обязались продолжить консультации в ближайшие месяцы по данным вопросам.
Помимо этого, глава Минобороны США и генсек НАТО обсудили пути, как побудить союзников по Североатлантическому альянсу больше брать на себя расходы на обеспечение коллективной безопасности и обороны.
Шеф Пентагона приветствовал действия тех союзников, которые довели расходы на оборону до 2% от ВВП, отметил Дж.Дэвис.
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