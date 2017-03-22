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Дальнее зарубежье 22.03.2017 09:58

Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили в Вашингтоне подготовку встречи министров обороны стран Альянса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи во вторник обсудили роль Альянса в борьбе с терроризмом, а также подготовку к предстоящей встрече министров обороны стран-членов Организации, сообщил официальный представитель Минобороны Джефф Дэвис.

"Они обсудили вопрос повышения роли НАТО в борьбе с терроризмом и уничтожении ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ), а также миссии НАТО в Афганистане и Косово", - сообщил Дж.Дэвис.

По его словам, что Дж.Мэттис и Й.Столтенберг обязались продолжить консультации в ближайшие месяцы по данным вопросам.

Помимо этого, глава Минобороны США и генсек НАТО обсудили пути, как побудить союзников по Североатлантическому альянсу больше брать на себя расходы на обеспечение коллективной безопасности и обороны.

Шеф Пентагона приветствовал действия тех союзников, которые довели расходы на оборону до 2% от ВВП, отметил Дж.Дэвис.

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Тэги: США, НАТО, ВСТРЕЧА, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]