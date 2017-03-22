Нефть продолжает дешеветь на данных API о росте запасов в США, цена Brent упала до $50,77 за баррель

Нефть дешевеет в среду после существенного падения цен во вторник на данных Американского института нефти (API), указавших на значительный рост запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу опустилась на $0,19 (0,37%) до $50,77 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,66 (1,28%) - до $50,96 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,37%) - до $48,06 за баррель. Во вторник фьючерсы упали в цене на $0,67 (1,37%) - до $48,24 за баррель.

Согласно информации API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,52 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривает рост запасов нефти за прошлую неделю на 2 млн баррелей.

"Волатильность цен на нефть в последние дни связана с попытками трейдеров определить, подошел ли к концу период роста запасов США, наблюдавшийся с начала этого года", - цитирует аналитика CMC Markets Колина Сизински MarketWatch.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о первом за 10 недель сокращении запасов нефти в стране.

Внимание трейдеров также направлено на сигналы от государств ОПЕК о том, намерены ли они продлить срок соглашения о сокращении добычи. Этот вопрос будет решен не ранее майской встречи ОПЕК, однако официальные представители стран организации намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является соглашение о сокращении добычи.