Нацполиция Украины проведет в апреле месячник добровольной сдачи оружия

Национальная полиция Украины проведет месячник добровольной сдачи оружия. боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств с целью выведения указанных предметов из незаконного оборота, сообщает в среду пресс-служба Нацполиции.

"Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, в соответствии с требованиями ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция запланирована в апрель.

Кроме того, лица, в добровольном порядке сдавшие охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, получат возможность в дальнейшем зарегистрировать это оружие в личную собственность на законных основаниях, отметили в пресс-службе.