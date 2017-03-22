В Брюсселе в среду помянут жертв терактов 22 марта 2016 года

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда примут в среду участие в церемониях в память о погибших во время террористических нападений 22 марта в брюссельском аэропорту "Завентем" и на станции столичного метро "Мальбек".

В мемориальных мероприятиях будут участвовать правительство Бельгии и представители Европейской комиссии.

Королевская чета направится в аэропорт "Завентем", где утром будет объявлена минута молчания в 7:58 по местному времени (9:58 мск), когда год назад прогремел первый взрыв террориста-смертника.

Вторую минуту молчания объявят на станции "Мальбек" в 9:11 - время взрыва в метро год назад.

В тот же момент весь городской транспорт остановится на минуту, и работники Общества межкоммунального транспорта Брюсселя проведут "минуту шума", "чтобы показать, что они ничего не забыли и готовы служить Брюсселю".

В 10:00 минута молчания в память о жертвах будет объявлена в Европейской комиссии и других учреждениях ЕС.

Затем, в 10:30 король и королева, к которым присоединится председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, откроют в "европейском квартале" Брюсселя памятник жертвам террористических атак работы Жан-Анри Компера.

В террористических актах 22 марта 2016 года погибли 32 человека и более 320 были ранены.