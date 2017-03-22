Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии

Не менее 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного возглавляемой США международной коалицией, по школе в провинции Эр-Ракка, сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

По его данным, все погибшие - это перемещенные из других частей страны лица, которые укрывались в одной из школ к западу от города Ракка.

Другие подробности пока не сообщаются.