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Дальнее зарубежье 22.03.2017 13:40

Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии

Не менее 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного возглавляемой США международной коалицией, по школе в провинции Эр-Ракка, сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

По его данным, все погибшие - это перемещенные из других частей страны лица, которые укрывались в одной из школ к западу от города Ракка.

Другие подробности пока не сообщаются.

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Тэги: СИРИЯ, США, РАККА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]