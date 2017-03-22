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Дальнее зарубежье 22.03.2017 14:18

Тиллерсон рассказал о роли его жены в решении стать госсекретарем США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался, что согласиться на предложенную Дональдом Трампом должность его уговорила супруга Ренда Сент Клэр.

"Я не хотел эту работу. Я не просил эту работу", - приводит в среду его слова газета The Guardian.

На вопрос о том, почему же он согласился на должность госсекретаря, Тиллерсон ответил, что его супруга "сказала, что я должен сделать это": "Моя жена меня уговорила".

При этом Тиллерсон подчеркнул, что до выборов никогда не встречался с Трампом и что президент США изначально пригласил его поговорить "о мире в целом".

"Когда он попросил меня в конце разговора стать госсекретарем, я был ошеломлен", - признался Тиллерсон.

При этом госсекретарь США рассказал также, что изначально собирался в марте 2017 года покинуть пост главы компании Exxon Mobil: "Я хотел отправиться на ранчо, чтобы быть со своими внуками".

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, ЖЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]