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Дальнее зарубежье 22.03.2017 14:37

Американский десантный корабль покинул Черное море

Десантный корабль-док ВМС США USS Carter Hall (LSD-50) с подразделениями морской пехоты на борту в среду покинул акваторию Черного моря. Об этом сообщают турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В ходе своего пятидневного пребывания в Черном море американский корабль принял участие в совместных с кораблями ВМС Румынии учениях Spring Storm в районе порта Констанца. В частности, отрабатывалась защита румынского побережья от десанта противника. Всего в учениях, проходивших с 18 по 21 марта, было задействовано до 1,2 тыс. румынских и американских военнослужащих.

Согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 суток.

Десантный корабль-док Carter Hall входит в состав американской боеготовой амфибийной группы из трех больших десантных кораблей, возглавляемой авианесущим универсальным десантным кораблем USS Bataan (LHD 5). На этих кораблях размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты.

В настоящее время все корабли группы направляются на боевое дежурство в район Персидского залива.

Carter Hall имеет водоизмещение 16360 тонн. Его длина составляет 190 метров, ширина - 26 метров. Скорость хода достигает более 20 узлов. В составе экипажа насчитывается 22 офицера и 397 матросов. На борту имеется 2 десантных корабля на воздушной подушке (LCAC). Он может принять на борт 15 десантных машин, два танка типа M1A1 Abrams, 500 человек морской пехоты.

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Тэги: США, КОРАБЛЬ, РУМЫНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]