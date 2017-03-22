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Религия 22.03.2017 14:56

По завершении реставрации в храме Гроба Господня в Израиле откроется часовня

В Иерусалиме откроется часовня в храме Гроба Господня после завершения девятимесячной реставрации стоимостью в $3,7 млн, сообщает в среду агентство The Associated Press.

Основное внимание реставраторы уделили укреплению структуры часовни, сохранению ее облика, а также некоторым техническим работам. Они установили конструкцию для сбора и дренажа дождевой воды и канализационных вод.

Объект был впервые отреставрирован за последние 200 лет. Храм Гроба Господня в Старом городе в Иерусалиме считается одной из главных святынь для христиан.

Реставрационные работы в храме Гроба Господня велись под руководством профессора Афинского национального политехнического университета Антонии Моропулу с весны 2016 года. Проект реализовывался на пожертвования и обошелся в несколько миллионов долларов.

Тело Спасителя после снятия с креста было положено на каменное погребальное ложе. Нынешнее помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 году, называют Святым Гробом. Над местом погребения Иисуса в 1810 году после разрушительного пожара была сооружена кувуклия, которая с тех пор ни разу не реставрировалась.

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Тэги: ИЕРУСАЛИМ, ХРАМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]