По завершении реставрации в храме Гроба Господня в Израиле откроется часовня

В Иерусалиме откроется часовня в храме Гроба Господня после завершения девятимесячной реставрации стоимостью в $3,7 млн, сообщает в среду агентство The Associated Press.
Основное внимание реставраторы уделили укреплению структуры часовни, сохранению ее облика, а также некоторым техническим работам. Они установили конструкцию для сбора и дренажа дождевой воды и канализационных вод.
Объект был впервые отреставрирован за последние 200 лет. Храм Гроба Господня в Старом городе в Иерусалиме считается одной из главных святынь для христиан.
Реставрационные работы в храме Гроба Господня велись под руководством профессора Афинского национального политехнического университета Антонии Моропулу с весны 2016 года. Проект реализовывался на пожертвования и обошелся в несколько миллионов долларов.
Тело Спасителя после снятия с креста было положено на каменное погребальное ложе. Нынешнее помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 году, называют Святым Гробом. Над местом погребения Иисуса в 1810 году после разрушительного пожара была сооружена кувуклия, которая с тех пор ни разу не реставрировалась.
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