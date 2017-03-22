Deutsche Bank ухудшил позиции среди крупнейших инвестбанков Европы

Deutsche Bank ухудшил позиции в рэнкинге ведущих инвестбанков, как в Европе, так и во всем мире, в 2016 году, свидетельствуют данные аналитической компании Coalition. Тем временем, JPMorgan Chase сохранил лидерство в Европе и остался крупнейшим инвестбанком мира по объему выручки в минувшем году. Согласно данным Coaltition, Deutsche Bank, который занимал второе место среди ведущих инвестбанков Европы в 2015 году и в первой половине 2016 года, по итогам прошлого года разделил эту позицию с Goldman Sachs.
Немецкий банк сократил выделение ресурсов на ряд сфер в рамках реорганизации операций. Кроме того, Deutsche Bank столкнулся с некоторым оттоком средств клиентов в связи с опасениями в отношении его финансовой позиции. Банк, входивший в 2014 году в тройку крупнейших инвестбанков мира, к середине 2016 года опустился на шестое место в этом рэнкинге. Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан сообщил в прошлом месяце о "целенаправленном возвращении в банк клиентов, покинувших его осенью" 2016 года, пишет газета Financial Times.
"Этот фактор очевиден на фоне многообещающего старта текущего года. В ключевых сферах бизнеса ситуация явно лучше, чем годом ранее, например, на рынках капитала", - заявил глава Deutsche Bank. JPMorgan удержал лидирующие позиции среди мировых инвестбанков в 2016 году благодаря высоким доходам от операций с акциями, фондовыми деривативами, фьючерсами и опционами, а также от услуг первичного брокерства.
Данные Coalition указывают на существенное улучшение позиции Nomura в рэнкинге инвестбанков по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Японский инвестбанк к концу 2016 года поднялся в этом рэнкинге на третье место с девятого.
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