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Дальнее зарубежье 22.03.2017 15:25

Geely получил рекордную прибыль в 2016 году

Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, владеющий также шведской Volvo Cars, увеличил чистую прибыль по итогам 2016 года более чем в два раза, до рекордных 5,1 млрд июней ($740 млн), на фоне сильных продаж внедорожников, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка компании в минувшем году поднялась на 78%, до 53,7 млрд юаней. Благодаря успеху внедорожников, совокупные продажи пассажирских автомобилей бренда Geely в прошлом году поднялись на 20,5%. В 2017 году компания рассчитывает увеличить продажи на 31%, до 1 млн автомобилей.

Акции Geely на торгах в Гонконге в среду подорожали на 2,3%

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Тэги: GEELY, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]