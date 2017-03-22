Geely получил рекордную прибыль в 2016 году

Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, владеющий также шведской Volvo Cars, увеличил чистую прибыль по итогам 2016 года более чем в два раза, до рекордных 5,1 млрд июней ($740 млн), на фоне сильных продаж внедорожников, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка компании в минувшем году поднялась на 78%, до 53,7 млрд юаней. Благодаря успеху внедорожников, совокупные продажи пассажирских автомобилей бренда Geely в прошлом году поднялись на 20,5%. В 2017 году компания рассчитывает увеличить продажи на 31%, до 1 млн автомобилей.

Акции Geely на торгах в Гонконге в среду подорожали на 2,3%