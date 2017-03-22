Королевская чета Бельгии и премьер-министр страны почтили память погибших в прошлогоднем теракте

Видные бельгийские деятели, пострадавшие и родственники погибших в терактах, происшедших в Брюсселе ровно год назад, почтили в среду память 32 жертв этой атаки.
Король бельгийцев Филипп и его супруга королева Матильда присоединились к премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю и минутой молчания почтили память погибших в аэропорту "Завентем", где год назад прогремел первый взрыв террориста-смертника.
Ожидается, что чуть позже минута молчания будет объявлена на станции "Мальбек", где прогремел второй взрыв.
В тот же момент весь городской транспорт остановится на минуту, и работники Общества межкоммунального транспорта Брюсселя проведут "минуту шума", "чтобы показать, что они ничего не забыли и готовы служить Брюсселю".
В 10:00 (12.00 мск) минута молчания в память о жертвах будет объявлена в Европейской комиссии и других учреждениях ЕС.
Затем, в 10:30 король и королева, вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, откроют в "европейском квартале" Брюсселя памятник жертвам террористических атак работы Жан-Анри Компера.
В террористических актах 22 марта 2016 года погибли 32 человека и более 320 были ранены.
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