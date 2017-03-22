Snam рассчитывает помочь Италии стать газовым хабом, готова участвовать в развитии сектора

Итальянская Snam, оператор национальной газотранспортной сети, полагает, что ее проект, предусматривающий соединение Южного газового коридора с европейскими государствами через газотранспортную сеть Италии, поможет стране стать газовым хабом.
Проект также повысит энергетическую безопасность северных стран Европы, заявил главный исполнительный директор Snam Марко Алвера.
Проект Snam предусматривает создание мощностей для обеспечения реверсивных потоков газа на трех интерконнекторах - в городе Грис на границе Италии со Швейцарией, в Тавризио на границе с Австрией и Гориции на границе со Словенией.
М.Алвера отмечает, что проект, который обеспечит совокупную пропускную способность газопроводов в размере 40 млн кубометров, позволит европейским странам активно использовать итальянские мощности для хранения СПГ.
По его словам, увеличение мощностей для хранения СПГ в Италии повысит ликвидность газового рынка и приведет к снижению цен.
Глава Snam призвал руководство Евросоюза поддержать создание новых мощностей, отметив, что Snam будет рада инвестировать в проекты хранения газа.
В настоящее время компания владеет мощностями для хранения газа совокупным объемом 18,6 млрд кубометров в Италии и Франции, что составляет 17% общего объема подобных мощностей в ЕС.
Подразделение Snam - Stogit - управляет девятью газохранилищами в Италии общей емкостью 16,5 млрд кубометров - это 96% местного рынка.
По мнению главы итальянской консалтинговой компании Nomisma Energia Давида Табарелли, проект Snam может быть интересен для использования европейских энергокомпаний, занимающихся переработкой газа.
"Если E.ON, GDF или Engie заключат долгосрочные соглашения на поставку газа для их электростанций, они смогут хранить газ в Италии и поставлять его во Франции при необходимости", - сообщил Д.Табарелли Interfax Natural Gas Daily.
По его словам, энергокомпании могут заинтересоваться такой идеей больше, чем страны, стремящиеся увеличить стратегические резервы, поскольку государства предпочитают хранить резервы на своей территории.
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