СБУ ждет от белорусских коллег информации о задержании в Белоруссии боевиков, якобы тренировавшихся на Украине

Служба безопасности Украины направила запрос правоохранительным органам Белоруссии для получения информации относительно задержания в этой стране боевиков, которые якобы тренировались в лагерях на территории Украины, о чем заявил на днях белорусский президент Александр Лукашенко.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что спецслужба направила по этой информации запрос по своим каналам правоохранительным органам Белоруссии. "Ожидаем информацию от наших коллег", - добавил он.

А.Лукашенко накануне заявил, что в Литве, Польше и на Украине могли готовить боевиков, которые организовывали провокации в Белоруссии.

А.Лукашенко утверждает, что в связи с подготовкой вооруженных провокаций задержано несколько десятков лиц.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву", - заявил А.Лукашенко, которого цитировали белорусские государственные СМИ.

На заявления президента Белоруссии отреагировали официальные лица в Литве, в частности, министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Хотелось бы слышать от главы государства обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца измышления", - сказал министр агентству BNS во вторник.

Л.Линкявичюс призвал белорусские власти перестать искусственно искать врагов, как за границей, так внутри своей страны в связи с напряженной ситуацией в Белоруссии.

Он отметил, что Литва внимательно следит за проходящими в Белоруссии задержаниями, призывает соблюдать международные обязательства, уважать права человека, соблюдать принципы правого государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.