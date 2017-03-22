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СНГ 22.03.2017 17:44

СБУ ждет от белорусских коллег информации о задержании в Белоруссии боевиков, якобы тренировавшихся на Украине

Служба безопасности Украины направила запрос правоохранительным органам Белоруссии для получения информации относительно задержания в этой стране боевиков, которые якобы тренировались в лагерях на территории Украины, о чем заявил на днях белорусский президент Александр Лукашенко.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что спецслужба направила по этой информации запрос по своим каналам правоохранительным органам Белоруссии. "Ожидаем информацию от наших коллег", - добавил он.

А.Лукашенко накануне заявил, что в Литве, Польше и на Украине могли готовить боевиков, которые организовывали провокации в Белоруссии.

А.Лукашенко утверждает, что в связи с подготовкой вооруженных провокаций задержано несколько десятков лиц.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву", - заявил А.Лукашенко, которого цитировали белорусские государственные СМИ.

На заявления президента Белоруссии отреагировали официальные лица в Литве, в частности, министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Хотелось бы слышать от главы государства обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца измышления", - сказал министр агентству BNS во вторник.

Л.Линкявичюс призвал белорусские власти перестать искусственно искать врагов, как за границей, так внутри своей страны в связи с напряженной ситуацией в Белоруссии.

Он отметил, что Литва внимательно следит за проходящими в Белоруссии задержаниями, призывает соблюдать международные обязательства, уважать права человека, соблюдать принципы правого государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]