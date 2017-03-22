На угрозу терроризма ЕС ответит еще большей сплоченностью - член Еврокомиссии

Европейские институты, государства-члены Евросоюза, европейцы продолжат противостоять терроризму как в ЕС, так и в удаленных странах, заявила в связи с годовщиной брюссельских терактов 22 марта 2016 года член Еврокомиссии Маргрете Вестагер.
"Что касается тех, кто желает нас разделить, мы ответим еще более единым фронтом, большей сплоченностью и еще большей силой", - сказала еврокомиссар, открывая в среду в Брюсселе еженедельную пресс-конференцию исполнительной коллегии Евросоюза.
По ее словам, только сотрудничая, работая рука об руку, европейцы смогли обеспечить то, "что в первой половине 20 века казалось утопией, - мир и безопасность".
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