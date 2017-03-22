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Дальнее зарубежье 22.03.2017 16:25

На угрозу терроризма ЕС ответит еще большей сплоченностью - член Еврокомиссии

Европейские институты, государства-члены Евросоюза, европейцы продолжат противостоять терроризму как в ЕС, так и в удаленных странах, заявила в связи с годовщиной брюссельских терактов 22 марта 2016 года член Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Что касается тех, кто желает нас разделить, мы ответим еще более единым фронтом, большей сплоченностью и еще большей силой", - сказала еврокомиссар, открывая в среду в Брюсселе еженедельную пресс-конференцию исполнительной коллегии Евросоюза.

По ее словам, только сотрудничая, работая рука об руку, европейцы смогли обеспечить то, "что в первой половине 20 века казалось утопией, - мир и безопасность".

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, ТЕРАКТЫ, ЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]