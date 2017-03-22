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Дальнее зарубежье 22.03.2017 16:43

Британская компания собирается организовать экскурсионные подводные экспедиции к "Титанику"

Британская туристическая компания Blue Marble Private планирует организовать экскурсионные подводные экспедиции к затонувшему в 1912 году "Титанику", сообщает в среду телеканал Си-эн-эн.

Старт экскурсий запланирован на 2018 год. Первые места на них уже выкуплены, несмотря на высокую стоимость. Погружение к "Титанику" для одного человека обойдется более чем в $105 тыс. По словам организаторов, эта цена эквивалентна стоимости билета в первый класс затонувшего лайнера, направлявшегося из Саутгемптона в Нью-Йорк.

"Титаник" затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Из более 2,2 тыс. человек, находившихся на борту, погибли 1.517.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТИТАНИК, ЭКСКУРСИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]