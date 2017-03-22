Британская туристическая компания Blue Marble Private планирует организовать экскурсионные подводные экспедиции к затонувшему в 1912 году "Титанику", сообщает в среду телеканал Си-эн-эн.

Старт экскурсий запланирован на 2018 год. Первые места на них уже выкуплены, несмотря на высокую стоимость. Погружение к "Титанику" для одного человека обойдется более чем в $105 тыс. По словам организаторов, эта цена эквивалентна стоимости билета в первый класс затонувшего лайнера, направлявшегося из Саутгемптона в Нью-Йорк.

"Титаник" затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Из более 2,2 тыс. человек, находившихся на борту, погибли 1.517.