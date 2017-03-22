В Службе безопасности Украины утверждают, что в Одессе разоблачены российские шпионы

В украинской спецслужбе сообщают о разоблачении в Одессе сети диверсантов, работавших на Россию, и задержании девяти человек с украинскими паспортами.

"Мы провели многоходовую специальную операцию по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб РФ, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства. По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки ВС РФ", - сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге в среду в Киеве.

Правильное название российской спецслужбы - Главное разведывательное управление Генштаба.

По словам А.Ткачука, резидентурная сеть, созданная из действующих и бывших военнослужащих, получила задание проникнуть на объекты критической инфраструктуры южных областей Украины и собрать о них информацию. Также в планах было проникновение на военные объекты Вооруженных сил Украины.

Ещё одним заданием группы была подготовка и проведение диверсий в отношении граждан Украины на юге страны, сказал чиновник СБУ.

В свою очередь руководитель Главного управления контрразведки Сергей Левченко добавил, что руководителем группы была назначена агент-женщина. "Нами задокументирован выезд этой женщины в Крым, где она прошла обучение в разведывательном центре ГРУ Генштаба РФ", - сказал он.

С.Левченко отметил, что СБУ удалось предотвратить передачу российской спецслужбе секретной информации от этой группы.

Он также рассказал, что все члены этой сети были пророссийских взглядов. По его словам, группу задержали 19 марта во время передачи важной документации.

А.Ткачук уточнил, что у всех задержанных - украинские паспорта. Четверо из девяти по решению суда содержатся под стражей, отдельные фигуранты уже дают признательные показания. Расследуется уголовное производство по ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием).