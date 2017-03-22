ФРГ отклонила более 10 оружейных сделок с Турцией - СМИ

Правительство Германии стало чаще отклонять сделки по продаже оружия Турции, сообщают немецкие СМИ.
Начиная с ноября 2016 года правительство не дало разрешение на проведение 11 сделок по продаже Анкаре стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для различных видов вооружений, сообщила в среду радиостанция "Дойче велле" со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.
Как следует из ответа министерства экономики на запрос депутата бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении своих политических противников.
"Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений", - говорится в официальном ответе на депутатский запрос, подписанном статс-секретарем министерства экономики и энергетики Маттиасом Махингом.
После июля 2016 года правительство ФРГ одобряет проведение соответствующих сделок с Турцией только "после проверки в отношении внешней политики и политики безопасности".
В обычное время правительство Германии не препятствует продаже оружия стране-союзнику по НАТО, но в случае с Турцией уделяет особое внимание "риску того, что проданное оружие будет применяться в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта", говорится в сообщении.
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