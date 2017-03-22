Де Мистура заявил, что 23 марта едет в Анкару для консультаций перед женевскими переговорами по Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в четверг направится в Турцию в преддверии межсирийских переговоров в Женеве, намеченных на 23 марта.

"Я планирую завтра поехать в Анкару, потому что она - важный партнер, с которым вы тоже работаете", - сказал С. де Мистура в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Поэтому завтра начало переговоров будет носить более формальный характер. Господин Рамзи (заместитель С. де Мистуры - ИФ) будет встречать делегации", - добавил он.

По словам С. де Мистуры, "на земле" есть процессы, которые вызывают обеспокоенность, именно поэтому необходимо поддерживать политический процесс". "Поэтому я здесь", - добавил он.