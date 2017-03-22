Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г

Штаб поисковых работ подтвердил, что тело, обнаруженное пограничниками Азербайджана на мелководье, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года в результате обрушения части эстакады на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный, отмечается в информации штаба.
"В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное в море 20 марта тело мужчины принадлежит машинисту насосных установок нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ Н.Нариманова ПО "Азнефть", Зульфугарову Гюльоглану Гаджибала оглу, 1965 года рождения. Тело погибшего будет передано членам семьи", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще двоих - в феврале 2017 года, еще троих – в марте.
В настоящее время без вести пропавшими числятся 3 человека.
Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза - Минобороны
Сотрудники посольства РФ провели очередную встречу с блогером Лапшиным
Snam рассчитывает помочь Италии стать газовым хабом, готова участвовать в развитии сектора
Нефть продолжает дешеветь на данных API о росте запасов в США, цена Brent упала до $50,77 за баррель
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
США намерены сражаться с ИГИЛ в Интернете также активно, как и на полях боев - Тиллерсон
Неизвестный на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламента - Би-би-си
Глава Пентагона: члены НАТО должны быть едиными, чтобы при необходимости ответить России
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»