СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Евровидения Самойловой

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" представитель СБУ Елена Гитлянская.
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на 3 года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сказала Е.Гитлянская агентству в среду.
Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 планировала представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning".
СБУ ранее сообщила, что проверит достоверность информации о возможных поездках Ю.Самойловой в Крым и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.
20 марта стало известно, что Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну Ю.Самойловой. "На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен", - сказал тогда глава СБУ Василий Грицак журналистам.
22 марта руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил о подготовленных документах по запрету на въезд, заметив при этом, что РФ уже обсуждает "сценарии того, как будет развиваться ситуация в случае, если Самойловой будет запрещен въезд или не запрещен въезд".
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