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Дальнее зарубежье 22.03.2017 18:48

Генсек НАТО в четверг посетит Будапешт, где проведет совместное заседание Североатлантического совета и Военного комитета альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Будапешт в четверг, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

Й.Столтенберг будет председательствовать на выездном совместном заседании Североатлантического совета и Военного комитета НАТО, которое соберется после завершения семинара 2017 года по трансформации альянса, отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе визита генсек альянса встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром обороны Иштваном Симичко.

Как сообщалось, Североатлантический совет на уровне послов во главе с заместителем генерального секретаря организации Роуз Гетемюллер прибыл в Венгрию в среду для участия в семинаре по трансформации НАТО.

Р.Гетемюллер выступила на открытии семинара, она также представит доклад "Адаптироваться к более опасному миру" в Институте международных дел и торговли.

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Тэги: НАТО, ВЕНГРИЯ, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]