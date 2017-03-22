Генсек НАТО в четверг посетит Будапешт, где проведет совместное заседание Североатлантического совета и Военного комитета альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Будапешт в четверг, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

Й.Столтенберг будет председательствовать на выездном совместном заседании Североатлантического совета и Военного комитета НАТО, которое соберется после завершения семинара 2017 года по трансформации альянса, отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе визита генсек альянса встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром обороны Иштваном Симичко.

Как сообщалось, Североатлантический совет на уровне послов во главе с заместителем генерального секретаря организации Роуз Гетемюллер прибыл в Венгрию в среду для участия в семинаре по трансформации НАТО.

Р.Гетемюллер выступила на открытии семинара, она также представит доклад "Адаптироваться к более опасному миру" в Институте международных дел и торговли.