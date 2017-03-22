Штайнмайер присягнул на посту президента Германии

Новый глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу на посту президента страны на торжественной церемонии в Бундестаге, он стал двенадцатым президентом страны, сообщает в среду немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

Во вступительной речи Ф.-В. Штайнмайер подверг критике сравнение нынешней германской власти с нацистами, которое сделал недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также призвал немцев "отважно защищать демократию, если она сегодня подвергается нападкам".

"Прекращайте отвратительные сравнения с нацистами! Не обрывайте связи тех, кто хочет партнерских отношений с Турцией. Уважайте верховенство закона, свободу слова СМИ и журналистов", - цитирует издание слова Ф.-В. Штайнмайера, которые он адресовал властям Турции.

При этом президент потребовал освободить репортера немецкой газеты "Вельт" Дениза Юджеля, который находится в следственном изоляторе в Турции.

Наряду с этим Ф.-В. Штайнмайер отметил, что нападки на либеральную демократию происходят не только за пределами Европы.

"Правда состоит в том, что новое очарование авторитаризмом проникло в Европу. Либеральная демократия находится под оглушительной атакой радикализма и терроризма", - отметил 61-летний президент.

На этом посту бывший глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер сменил Йоахима Гаука, который отказался участвовать в президентских выборах.

В прошлом месяце в Германии прошли президентские выборы. Уверенную победу на них одержал экс-министр иностранных дел ФРГ социал-демократ Ф.-В Штайнмайер. Он получил большинство голосов - 931 из 1260.