Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана Мамнуна Хусейна с национальным праздником страны – Днем Пакистана, отмечается в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.
«Азербайджан и Пакистан связывают прочные дружественные и братские связи, берущие начало в наших общих духовных ценностях. Межгосударственные отношения, основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, наглядно выражают волю двух народов», - говорится в поздравительном письме.
Президент И.Алиев выразил уверенность, что страны и впредь будут последовательно продолжать усилия на пути постоянного укрепления и развития стратегического партнерства и союзничества.
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