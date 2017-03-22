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Внешняя политика 22.03.2017 18:36

Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана Мамнуна Хусейна с национальным праздником страны – Днем Пакистана, отмечается в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.

«Азербайджан и Пакистан связывают прочные дружественные и братские связи, берущие начало в наших общих духовных ценностях. Межгосударственные отношения, основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, наглядно выражают волю двух народов», - говорится в поздравительном письме.

Президент И.Алиев выразил уверенность, что страны и впредь будут последовательно продолжать усилия на пути постоянного укрепления и развития стратегического партнерства и союзничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]