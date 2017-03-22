Глава Пентагона: члены НАТО должны быть едиными, чтобы при необходимости ответить России

Североатлантический альянс должен оставаться единым, чтобы не допустить "российские авантюры", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы должны удостовериться в том, что союзники по НАТО проявят твердость и будут оставаться едиными, чтобы быть способными ответить на любую российскую авантюру", - сказал он в среду на слушаниях в сенате. Среди примеров "авантюр" он назвал присоединение Крыма, а также обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Европе.

В то же время, как подчеркнул Дж.Мэттис, важно "не допустить просчетов" в таком противостоянии Москве.

Глава Пентагона убежден, что "Россия решила стать глобальным конкурентом". По его словам, Москва "пытается получить власть в противоречии с дипломатическими, экономическими интересами и интересами безопасности стран, находящихся в ее периферии".