Глава Пентагона: члены НАТО должны быть едиными, чтобы при необходимости ответить России

Североатлантический альянс должен оставаться единым, чтобы не допустить "российские авантюры", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Мы должны удостовериться в том, что союзники по НАТО проявят твердость и будут оставаться едиными, чтобы быть способными ответить на любую российскую авантюру", - сказал он в среду на слушаниях в сенате. Среди примеров "авантюр" он назвал присоединение Крыма, а также обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Европе.
В то же время, как подчеркнул Дж.Мэттис, важно "не допустить просчетов" в таком противостоянии Москве.
Глава Пентагона убежден, что "Россия решила стать глобальным конкурентом". По его словам, Москва "пытается получить власть в противоречии с дипломатическими, экономическими интересами и интересами безопасности стран, находящихся в ее периферии".
Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза - Минобороны
Сотрудники посольства РФ провели очередную встречу с блогером Лапшиным
Snam рассчитывает помочь Италии стать газовым хабом, готова участвовать в развитии сектора
Нефть продолжает дешеветь на данных API о росте запасов в США, цена Brent упала до $50,77 за баррель
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
По завершении реставрации в храме Гроба Господня в Израиле откроется часовня
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»