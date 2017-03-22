Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 24 Мар 10° 25 Мар 12°

Дальнее зарубежье 22.03.2017 19:28

Глава Пентагона: члены НАТО должны быть едиными, чтобы при необходимости ответить России

Североатлантический альянс должен оставаться единым, чтобы не допустить "российские авантюры", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы должны удостовериться в том, что союзники по НАТО проявят твердость и будут оставаться едиными, чтобы быть способными ответить на любую российскую авантюру", - сказал он в среду на слушаниях в сенате. Среди примеров "авантюр" он назвал присоединение Крыма, а также обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Европе.

В то же время, как подчеркнул Дж.Мэттис, важно "не допустить просчетов" в таком противостоянии Москве.

Глава Пентагона убежден, что "Россия решила стать глобальным конкурентом". По его словам, Москва "пытается получить власть в противоречии с дипломатическими, экономическими интересами и интересами безопасности стран, находящихся в ее периферии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, НАТО, РОССИЯ


Похожие новости


В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана Пентагон представил Трампу план "быстрого нанесения поражения" ИГИЛ - СМИ Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак Шеф Пентагона приветствовал готовность коалиции против ИГИЛ продолжить борьбу с терроризмом - представитель ведомства Шеф Пентагона практически не сомневается во вмешательстве России в выборы в странах Запада

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]