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Дальнее зарубежье 22.03.2017 19:46

США намерены сражаться с ИГИЛ в Интернете также активно, как и на полях боев - Тиллерсон

США намерены сражаться с Исламским государством (ИГ - запрещена в России) в сети Интернет с таким же усердием, как и на полях сражений, заявил в среду государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы будем сражаться с ИГИЛ онлайн также агрессивно, как и на земле", - заявил он в ходе встречи министров иностранных глобальной коалиции против "Исламского государства".

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]