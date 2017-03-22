США намерены сражаться с ИГИЛ в Интернете также активно, как и на полях боев - Тиллерсон

США намерены сражаться с Исламским государством (ИГ - запрещена в России) в сети Интернет с таким же усердием, как и на полях сражений, заявил в среду государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы будем сражаться с ИГИЛ онлайн также агрессивно, как и на земле", - заявил он в ходе встречи министров иностранных глобальной коалиции против "Исламского государства".