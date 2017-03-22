США ведут работу над созданием в Сирии и Ираке зон для обеспечения безопасности беженцев - Тиллерсон

США предпринимают усилия для формированию в Сирии и Ираке зон стабильности, чтобы обеспечить возвращение беженцев в места своего проживания, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы работаем над созданием внутренних зон стабильности и зон прекращения огня, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома", - сказал он в Вашингтоне на конференции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Мы продолжим работать для возвращения людей в свои дома и для формирования власти на местном уровне", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что международная коалиция будет использовать "свое дипломатическое присутствие на местах", чтобы способствовать диалогу между местными лидерами и коалицией.