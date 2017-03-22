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Дальнее зарубежье 22.03.2017 20:32

США ведут работу над созданием в Сирии и Ираке зон для обеспечения безопасности беженцев - Тиллерсон

США предпринимают усилия для формированию в Сирии и Ираке зон стабильности, чтобы обеспечить возвращение беженцев в места своего проживания, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы работаем над созданием внутренних зон стабильности и зон прекращения огня, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома", - сказал он в Вашингтоне на конференции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Мы продолжим работать для возвращения людей в свои дома и для формирования власти на местном уровне", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что международная коалиция будет использовать "свое дипломатическое присутствие на местах", чтобы способствовать диалогу между местными лидерами и коалицией.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЕЖЕНЦЫ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]