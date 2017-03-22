Неизвестный на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламента - Би-би-си

Автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента, сообщает в "Твиттере" один из журналистов британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Как написал он в своем сообщении, по предварительным данным, затем нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

По некоторой информации, под колеса автомобиля попали не менее пяти человек.

Би-Би-Си сообщает, что один из нападавших у британского парламента застрелен.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек пострадали в среду в результате стрельбы на Вестминстерском мосту у британского парламента.

К месту происшествия прибыли медики.

Район вокруг парламента оцеплен.