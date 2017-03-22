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Дальнее зарубежье 22.03.2017 19:36

Неизвестный на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламента - Би-би-си

Автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента, сообщает в "Твиттере" один из журналистов британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Как написал он в своем сообщении, по предварительным данным, затем нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

По некоторой информации, под колеса автомобиля попали не менее пяти человек.

Би-Би-Си сообщает, что один из нападавших у британского парламента застрелен.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек пострадали в среду в результате стрельбы на Вестминстерском мосту у британского парламента.

К месту происшествия прибыли медики.

Район вокруг парламента оцеплен.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]