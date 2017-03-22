Премьеру Британии ничего не угрожает в связи с произошедшим в Лондоне инцидентом - Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится вне опасности после того, как в центре Лондона произошло нападение, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на заявление правительства страны.

В настоящий момент здание парламента, возле которого случилось нападение, оцеплено.