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Дальнее зарубежье 22.03.2017 19:58

Премьеру Британии ничего не угрожает в связи с произошедшим в Лондоне инцидентом - Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится вне опасности после того, как в центре Лондона произошло нападение, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на заявление правительства страны.

В настоящий момент здание парламента, возле которого случилось нападение, оцеплено.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИНЦИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]