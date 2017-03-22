Работа колеса обозрения в Лондоне приостановлена из-за нападения у британского парламента - СМИ

Работа "Лондонского глаза" - колеса обозрения в районе Ламбет на южном берегу Темзы - приостановлена из-за нападения близ здания британского парламента, сообщают в среду западные СМИ.
При этом на аттракционе до сих пор находятся посетители.
"В настоящее время все наши гости находятся на (колесе - ИФ), пока мы принимаем меры по обеспечению их безопасности", - приводят СМИ слова одного из работников аттракциона.
Ранее британские СМИ сообщили о наезде на пешеходов на Вестминстерском мосту и о нападении вооруженного ножом человека на полицейского возле парламента. Нападавший застрелен. По последним данным, один человек погиб, десятки получили ранения.
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