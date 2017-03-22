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Дальнее зарубежье 22.03.2017 20:46

Работа колеса обозрения в Лондоне приостановлена из-за нападения у британского парламента - СМИ

Работа "Лондонского глаза" - колеса обозрения в районе Ламбет на южном берегу Темзы - приостановлена из-за нападения близ здания британского парламента, сообщают в среду западные СМИ.

При этом на аттракционе до сих пор находятся посетители.

"В настоящее время все наши гости находятся на (колесе - ИФ), пока мы принимаем меры по обеспечению их безопасности", - приводят СМИ слова одного из работников аттракциона.

Ранее британские СМИ сообщили о наезде на пешеходов на Вестминстерском мосту и о нападении вооруженного ножом человека на полицейского возле парламента. Нападавший застрелен. По последним данным, один человек погиб, десятки получили ранения.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИНЦИДЕНТ, КОЛЕСО, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]