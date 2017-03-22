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Дальнее зарубежье 22.03.2017 20:50

У здания британского парламента работает подразделение саперов

Подразделение саперов работает на месте происшествия в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного пакета в машине, которая ранее врезалась в ограду вокруг парламента, сообщает Би-би-си.

В связи с этим сообщается о том, что эвакуация депутатов из здания парламента приостановлена.

Ранее с территории парламента вывезли главу британского правительства Терезу Мэй.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, САПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]