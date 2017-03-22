У здания британского парламента работает подразделение саперов

Подразделение саперов работает на месте происшествия в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного пакета в машине, которая ранее врезалась в ограду вокруг парламента, сообщает Би-би-си.

В связи с этим сообщается о том, что эвакуация депутатов из здания парламента приостановлена.

Ранее с территории парламента вывезли главу британского правительства Терезу Мэй.