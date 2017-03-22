До двух человек увеличилось число жертв нападения у парламента в Лондоне - СМИ

Подтверждена гибель второго человека после нападения, совершенного в среду в Лондоне возле британского парламента, передают местные СМИ.

Ранее сообщалось о гибели одной женщины.

В больнице, куда поступают раненые, британским журналистам сообщили, что многие раненые в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.