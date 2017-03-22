Британский премьер созывает экстренное совещание в связи с нападением в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позднее в среду возглавит экстренное заседание чрезвычайного антикризисного комитета COBRA, которое будет посвящено нападению возле парламента в Лондоне, сообщает британская пресса со ссылкой на заявление властей.

Ранее Т.Мэй была эвакуирована с территории парламента.