Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Мар 12° 26 Мар 14°

Дальнее зарубежье 23.03.2017 11:53

Австрия вдвое подняла выплаты добровольно уезжающим мигрантам

Власти Австрии вдвое повысили выплаты мигрантам, находящимся в стране и самостоятельно выразившим желание вернуться к себе на родину, сообщает BBC.

Первая тысяча мигрантов, готовых уехать из Австрии, получит примерно по тысяче долларов, объявило министерство внутренних дел страны. При этом жители балканских стран не могут рассчитывать на субсидии.

Также власти обещают помочь с организацией транспортировки выходцев из стран Ближнего Востока на родину.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что к 2019 году страну могут покинуть около 50 тыс. мигрантов.

В прошлом году Австрию покинули 10,7 тыс. просителей убежища. И из них 5,8 тыс. человек выехали добровольно.

В бюджете Австрии на 2017 год заложено 2 млрд евро расходов на мигрантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, МИГРАНТЫ, ВЫПЛАТЫ, БЮДЖЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]