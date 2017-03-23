Австрия вдвое подняла выплаты добровольно уезжающим мигрантам

Власти Австрии вдвое повысили выплаты мигрантам, находящимся в стране и самостоятельно выразившим желание вернуться к себе на родину, сообщает BBC.

Первая тысяча мигрантов, готовых уехать из Австрии, получит примерно по тысяче долларов, объявило министерство внутренних дел страны. При этом жители балканских стран не могут рассчитывать на субсидии.

Также власти обещают помочь с организацией транспортировки выходцев из стран Ближнего Востока на родину.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что к 2019 году страну могут покинуть около 50 тыс. мигрантов.

В прошлом году Австрию покинули 10,7 тыс. просителей убежища. И из них 5,8 тыс. человек выехали добровольно.

В бюджете Австрии на 2017 год заложено 2 млрд евро расходов на мигрантов.