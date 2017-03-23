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Дальнее зарубежье 23.03.2017 11:18

Курдские боевики атаковали турецких военнослужащих на юго-востоке страны, один человек погиб

Один военнослужащий турецкой армии убит и еще четыре получили ранения в результате атаки курдских военизированных отрядов в юго-восточной провинции Хаккяри, сообщает в четверг Генштаб ВС Турции.

По данным военного командования, жизнь получивших ранения солдат вне опасности.

Отмечается, что на юго-востоке страны регулярно происходят нападения на турецких военнослужащих со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМИЯ, КУРДЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]