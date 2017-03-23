Курдские боевики атаковали турецких военнослужащих на юго-востоке страны, один человек погиб

Один военнослужащий турецкой армии убит и еще четыре получили ранения в результате атаки курдских военизированных отрядов в юго-восточной провинции Хаккяри, сообщает в четверг Генштаб ВС Турции.

По данным военного командования, жизнь получивших ранения солдат вне опасности.

Отмечается, что на юго-востоке страны регулярно происходят нападения на турецких военнослужащих со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.