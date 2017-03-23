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Полиция задержала трех мужчин в ходе рейда в Бирмингеме из-за терактов в Лондоне - ТВ

Британская полиция в четверг утром задержала в ходе рейда в Бирмингеме трех человек, которые могут быть связаны с терактами в Лондоне, сообщает телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

Полиция провела обыски в доме по адресу Хэгли-роуд в районе Эджбастон в Бирмингеме.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты.

Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен. Предположительно, оба нападения совершил один и тот же человек.

По предварительным данным полиции, после инцидента на мосту автомобиль доехал до здания парламента, где был остановлен стражами порядка. Одного из них нападавший успел атаковать, но впоследствии был ликвидирован.

Согласно информации газеты "Индепендент", мужчину, который совершил теракты, могли звать Абу Иззадин, также он известен под именем Тревор Брукс. Он является уроженцем Лондона, принявшим ислам еще до совершеннолетия. По данным издания, А.Иззадин отбывал тюремный срок по обвинению в связях с террористами. В частности, как пишет издание, он занимался привлечением финансирования для организации терактов, а также вел канал на YouTube, где подстрекал своих подписчиков к совершению атак, называя "неверными" членов британского парламента. Чуть позже телеканал Channel 4 сообщил со ссылкой на заявление брата Абу Иззадина, что тот не мог совершить теракты в Лондоне, поскольку он все еще отбывает тюремное наказание.

По данным руководителя контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марка Роули, в результате терактов пять человек погибли, еще около 40 получили ранения. Граждан России среди них нет. Один из погибших был британским полицейским. По данным Би-би-си, травмы получили четверо учащихся английского Университета Эдж Хилл. Среди пострадавших также числятся туристы: группа школьников из Франции, пять граждан Южной Кореи, гражданин Румынии.

Эти события произошли в годовщину серии терактов в Брюсселе, которые произошли 22 марта 2016 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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