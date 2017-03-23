Перспектив урегулирования украинского кризиса и реализации минских договоренностей пока не просматривается - Лавров

В Москве в настоящий момент не видят перспектив урегулирования кризиса на Украине, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Перспектив урегулирования украинского кризиса и реализации минских договоренностей пока не просматривается", - сказал С.Лавров, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба ВС РФ.