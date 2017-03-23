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Дальнее зарубежье 23.03.2017 13:48

Южная Корея выделит $2,6 млрд помощи судостроительной компании Daewoo Shipbuilding

Власти Южной Кореи выделили пакет помощи в размере 2,9 трлн южнокорейских вон ($2,6 млрд) судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., несущей крупные потери по ряду офшорных проектов.

Этот шаг предотвратит банкротство Daewoo в следующем месяце, когда ей предстоит погашение долга, говорится в заявлении Комиссии по финансовому надзору (Financial Supervisory Commission, FSC) Южной Кореи.

Банкротство компании может оказать разрушительное влияние на экономику страны, отмечает регулятор.

Средства будут выделены госбанками Korea Development Bank и Export-Import Bank of Korea при условии, что кредиторы и владельцы облигаций Daewoo договорятся об обмене более половины долга компании в акции, пишет Associated Press.

Помимо этого, Daewoo придется продолжить сокращать рабочие места, снижать зарплаты сотрудников, продавать активы и сворачивать убыточные офшорные операции.

Пакет помощи является уже вторым для Daewoo, которая два года назад получила от государства вливания в размере более $3 млрд.

Эксперты сомневаются в том, что предоставленные средства смогут предотвратить крах южнокорейской верфи, являющейся второй по величине в мире после Hyundai Heavy Industries Co.

В течение следующего года компании предстоит погасить долговые обязательства на 1,6 трлн вон ($1,4 млрд), в то время как капитал Daewoo истощается.

Достижение соглашения об обмене долговых обязательств на акции может оказаться сложным, учитывая, что торги акциями Daewoo приостановлены с июля прошлого года, когда появились данные о завышении компанией показателей прибыли и занижении расходов.

Банкротство Daewoo приведет к цепной реакции в секторе, которая может привести к убыткам отрасли в размере порядка 59 трлн вон ($53 млрд), отмечается в заявлении FSC.

Предотвращение банкротства верфи позволит ей завершить заказы на строительство 114 судов, говорит регулятор.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЕРФЬ, ПОМОЩЬ, ПАКЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]