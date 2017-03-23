Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ

Федеральная прокуратура США готовит доказательства для обвинения КНДР в организации одной из крупнейших банковских краж в современной истории - хищения $81 млн со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке (ФРБ) Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Обвинения, возможно, не будут предъявлены северокорейским официальным лицам.

Также следствие ведется в отношении граждан или компаний Китая, которые могли помогать КНДР, утверждают источники WSJ.

Представительство КНДР в ООН и посольство КНР в Вашингтоне не ответили на запросы издания о комментариях.

В прошлом году корпорация Symantec, работающая в сфере кибербезопасности, провела расследование возможной причастности КНДР к взлому трех азиатских банков: ЦБ Бангладеш, коммерческого банка на Филиппинах и еще одного во Вьетнаме. Эксперты Symantec пришли к выводу, что за всеми инцидентами стоит одна и та же связанная с КНДР группа хакеров, которая в 2015 году взломала серверы компании Sony Pictures перед выходом фильма "Интервью" о северокорейском лидере Ким Чен Ыне.

Ограбление Центробанка Бангладеш произошло в марте 2016 года. Хакерам удалось снять более сотни миллионов долларов и перевести их в другие страны.

Хакеры пытались украсть почти $1 млрд, направив десятки запросов по межбанковской сети, обеспечивающей переводы денежных средств. Основную часть операций удалось заблокировать, однако злоумышленникам все же удалось снять $101 млн и перевести их в другие страны. В частности, $20 млн оказались в Шри-Ланке, но местные власти согласились их вернуть законным владельцам. Еще $81 млн был переведен на счет казино на Филиппинах.