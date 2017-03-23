Макрон может опередить Ле Пен как в первом, так и во втором туре президентских выборов во Франции - опрос

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон стал бы победителем первого тура выборов главы государства, если бы он состоялся в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Harris Interactive.

Так, Э.Макрон мог бы получить 26% голосов, тогда как его ближайшая соперница - лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - могла бы рассчитывать на поддержку 25% опрошенных. На третьем месте расположился бы кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 18%.

Согласно данным опроса, во втором туре президентских выборов Э.Макрон в случае противостояния с М.Ле Пен одержал бы уверенную победу. За него готовы отдать голоса 65% респондентов, тогда как за М.Ле Пен - 35%.

Опрос проводился 21-22 марта, в нем приняли участие более 6 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.