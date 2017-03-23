Макрон может опередить Ле Пен как в первом, так и во втором туре президентских выборов во Франции - опрос

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон стал бы победителем первого тура выборов главы государства, если бы он состоялся в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Harris Interactive.
Так, Э.Макрон мог бы получить 26% голосов, тогда как его ближайшая соперница - лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - могла бы рассчитывать на поддержку 25% опрошенных. На третьем месте расположился бы кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 18%.
Согласно данным опроса, во втором туре президентских выборов Э.Макрон в случае противостояния с М.Ле Пен одержал бы уверенную победу. За него готовы отдать голоса 65% респондентов, тогда как за М.Ле Пен - 35%.
Опрос проводился 21-22 марта, в нем приняли участие более 6 тыс. человек.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку
Баку осуждает теракт в Лондоне – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 126 раз - Минобороны
Fitch снизило рейтинг Саудовской Аравии до A+ с AA-
Казахстан готов обсудить транзит российской нефти в Узбекистан - глава Минэнерго
Нефть дорожает после падения цен накануне, Brent торгуется выше $51 за баррель
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
По завершении реставрации в храме Гроба Господня в Израиле откроется часовня
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»