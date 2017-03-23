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Дальнее зарубежье 23.03.2017 14:51

Макрон может опередить Ле Пен как в первом, так и во втором туре президентских выборов во Франции - опрос

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон стал бы победителем первого тура выборов главы государства, если бы он состоялся в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Harris Interactive.

Так, Э.Макрон мог бы получить 26% голосов, тогда как его ближайшая соперница - лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - могла бы рассчитывать на поддержку 25% опрошенных. На третьем месте расположился бы кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 18%.

Согласно данным опроса, во втором туре президентских выборов Э.Макрон в случае противостояния с М.Ле Пен одержал бы уверенную победу. За него готовы отдать голоса 65% респондентов, тогда как за М.Ле Пен - 35%.

Опрос проводился 21-22 марта, в нем приняли участие более 6 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]