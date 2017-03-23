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Дальнее зарубежье 23.03.2017 12:07

Россия первой выступила с инициативой выработки конвенции по кибербезопасности - Лавров

Россия первой предлагает сделать хакерство международно наказуемым, внесла идею о выработке соответствующей конвенции

"РФ вместе со своими партнерами, в том числе по ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ИФ), разработала правила поведения в киберпространстве. Он уже распространен в ООН. Мы считаем и уже внесли предложение, что пора готовить международную конвенцию, которая будет посвящена кибербезопасностии и проблеме ликвидации угроз и рисков, связанных с хакерством. Мы первыми предложили сделать хакерство наказуемым и запрещенным в международно-правовом плане", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг с лекцией в академии Генштаба.

По его словам, в Москве посмотрят, как отреагируют на эти российские инициативы те, кто обвиняет "российских хакеров".

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Тэги: ЛАВРОВ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]