Назарбаев: Новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатирует увеличение товарооборота с Узбекистаном.

"Сегодня Астана и Ташкент занимают ведущие позиции в двустороннем торгово-экономическом партнерстве в регионе Центральной Азии. Объем товарооборота между нашими странами по итогам прошедшего года составил около $2 млрд, а рост торговли в физическом объеме вырос на 16%", - отметил Н.Назарбаев по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в четверг в Астане.

"Надо подчеркнуть, что в последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последний квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30% с обеих сторон, включая новые товары", - сказал Н.Назарбаев.

"Это благодаря тому, что новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры", - отметил глава республики.