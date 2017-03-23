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СНГ 23.03.2017 12:12

Назарбаев: Новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатирует увеличение товарооборота с Узбекистаном.

"Сегодня Астана и Ташкент занимают ведущие позиции в двустороннем торгово-экономическом партнерстве в регионе Центральной Азии. Объем товарооборота между нашими странами по итогам прошедшего года составил около $2 млрд, а рост торговли в физическом объеме вырос на 16%", - отметил Н.Назарбаев по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в четверг в Астане.

"Надо подчеркнуть, что в последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последний квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30% с обеих сторон, включая новые товары", - сказал Н.Назарбаев.

"Это благодаря тому, что новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры", - отметил глава республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТОРГОВЛЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]