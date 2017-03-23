Назарбаев: Новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатирует увеличение товарооборота с Узбекистаном.
"Сегодня Астана и Ташкент занимают ведущие позиции в двустороннем торгово-экономическом партнерстве в регионе Центральной Азии. Объем товарооборота между нашими странами по итогам прошедшего года составил около $2 млрд, а рост торговли в физическом объеме вырос на 16%", - отметил Н.Назарбаев по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в четверг в Астане.
"Надо подчеркнуть, что в последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последний квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30% с обеих сторон, включая новые товары", - сказал Н.Назарбаев.
"Это благодаря тому, что новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры", - отметил глава республики.
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