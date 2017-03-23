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СНГ 23.03.2017 13:15

Президент Молдавии готов обратиться к народу для решения проблемы игнорирования парламентом его предложений

Президент Молдавии Игорь Додон выразил готовность обратиться за поддержкой к народу в связи с блокированием парламентским большинством инициатив, которых ждет большая часть населения.

"Это инициативы, которых ждет большинство населения, включая аннулирование закона о миллиарде и изменение Конституции РМ для объявления досрочных выборов. Однако эти инициативы были либо заблокированы, либо проигнорированы парламентским большинством, контролируемым Демократической партией. В этих условиях, по моему мнению, есть только одно решение - прямо обратиться за поддержкой народа Республики Молдова. Скоро мы это сделаем", - написал И.Додон в четверг на своей странице в Facebook, подводя итоги трехмесячной деятельности на посту главы государства.

Он напомнил, что за прошедшие три месяца предложил парламенту и обществу различные инициативы, которые, по его мнению, должны были быть приняты в срочном порядке.

Президент не уточнил, что подразумевается под намерением обращения к народу.

Ранее, представляя свои инициативы, он говорил, что если они будут отклонены парламентом, то он прибегнет к проведению референдумов. Он говорил о возможности проведения референдума по вопросу об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда; о проведении досрочных парламентских выборов; о внесении поправок в Конституцию и наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента.

И.Додон пообещал раскрыть детали на пресс-конференции, которая состоится на следующей неделе и будет посвящена подведению итогов первых 100 дней своего президентства.

Между тем глава республики отметил, что "за короткий срок удалось сделать многое, но самое главное - вернуть гражданам утраченное после 2009 года доверие к институту главы государства".

В конце февраля И.Додон внес в парламент законодательную инициативу об изменении Конституции. Он предлагает наделить президента правом распустить парламент еще в пяти случаях, кроме двух, прописанных в нынешнем Основном законе страны.

Согласно законодательству, президент не имеет права на законодательную инициативу по внесению поправок в Конституцию. Такая процедура может быть инициирована только группой депутатов в количестве более одной трети (34 из 101), премьер-министром или путем референдума, который созывается по требованию 200 тысяч граждан.

2 марта депутаты парламента Молдавии, за исключением фракции пропрезидентской Партии социалистов, не поддерживали инициативу о наделении президента дополнительными полномочиями.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНИЦИАТИВЫ, ГРАЖДАНЕ


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