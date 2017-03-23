В Лондоне приспустили флаг над Вестминстерским дворцом в знак скорби после терактов

Флаг Великобритании над Вестминстерским дворцом, где проходят заседания британского парламента, приспущен в память о жертвах теракта в Лондоне, произошедшего накануне, сообщает в четверг телеканал "Скай ньюс".

"Как и тысячи других (людей - ИФ), работающих здесь людей, я направляюсь в парламент, как обычно. Но приспущенный флаг должен напомнить о том, что этот день далек от нормальности", - написал на своей странице в "Твиттере" член парламента, представитель Консервативной партии Найджел Хаддлстон.

Другой депутат парламента Британии и партии консерваторов, Гэвин Баруэлл, написал в социальной сети о том, что на территории возле дворца сейчас тихо.

"Возвращаюсь на работу после вчерашних трагических событий. На территории около парламента сейчас тихо, полицейский кордон все еще (дежурит - ИФ) на Ламбетском мосту", - сообщил он.

Накануне глава Скотланд-Ярда Крессида Дик, которая приступит к своим обязанностям в апреле, обратилась с речью к сотрудникам полиции, выразив соболезнования семьям жертв теракта и поблагодарив стражей порядка за мужество.

"Один из наших сотрудников погиб, защищая людей и парламент. Мы никогда не забудем его мужество... Как заметили многие члены парламента, наши сотрудники при выполнении своей работы бежали навстречу опасности. Мы в долгу перед их храбростью", - заявила К.Дик.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен. Предположительно, оба нападения совершил один и тот же человек.

По предварительным данным полиции, после инцидента на мосту автомобиль доехал до здания парламента, где был остановлен стражами порядка. Одного из них он успел атаковать, но впоследствии был ликвидирован. Жертвами теракта стали не менее пяти человек, еще 40 получили ранения.

В ночь на четверг стражи порядка задержали трех мужчин в Бирмингеме, которые могут быть связаны с терактами.