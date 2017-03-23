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СНГ 23.03.2017 11:59

Министр обороны Украины сообщил об отсутствии жертв в результате пожара на артскладах в Харьковской области

По предварительным данным, жертв в результате пожара и взрывов снарядов на артиллерийских складах Минобороны под городом Балаклея в Харьковской области нет, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и мирного населения нет", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Глава Минобороны также проинформировал, что по имеющимся предварительным выводам, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. "Одна из версий, это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", - заявил С.Полторак.

Министр сообщил, что пожар продолжается на трети площади арсенала.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]