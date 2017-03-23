Министр обороны Украины сообщил об отсутствии жертв в результате пожара на артскладах в Харьковской области

По предварительным данным, жертв в результате пожара и взрывов снарядов на артиллерийских складах Минобороны под городом Балаклея в Харьковской области нет, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
"По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и мирного населения нет", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.
Глава Минобороны также проинформировал, что по имеющимся предварительным выводам, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. "Одна из версий, это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", - заявил С.Полторак.
Министр сообщил, что пожар продолжается на трети площади арсенала.
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