Полиция Британии задержала не менее семи человек в Бирмингеме в рамках расследования лондонских терактов

Стражи порядка Великобритании провели в ночь на четверг рейд по шести адресам в городе Бирмингеме и задержали не менее семи человек в рамках расследования терактов в Лондоне, заявил журналистам руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марка Роули.

М.Роули также добавил, что личность совершившего два теракта накануне в Лондоне пока не установлена. Он не стал сообщать, идет ли речь о британском подданном.

Он отметил, что жертвами атаки стали три человека, а не пять, как ранее сообщали британские СМИ. Ими стали полицейский, женщина в возрасте 40 лет и мужчина в возрасте 50 лет. Кроме того, ликвидирован сам террорист. По его словам, еще не менее 29 человек в настоящее время находятся в пяти больницах Лондона, семеро из них - в тяжелом состоянии.

Ранее поступали сообщения о пяти погибших.