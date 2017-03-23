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Дальнее зарубежье 23.03.2017 12:01

Полиция Британии задержала не менее семи человек в Бирмингеме в рамках расследования лондонских терактов

Стражи порядка Великобритании провели в ночь на четверг рейд по шести адресам в городе Бирмингеме и задержали не менее семи человек в рамках расследования терактов в Лондоне, заявил журналистам руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марка Роули.

М.Роули также добавил, что личность совершившего два теракта накануне в Лондоне пока не установлена. Он не стал сообщать, идет ли речь о британском подданном.

Он отметил, что жертвами атаки стали три человека, а не пять, как ранее сообщали британские СМИ. Ими стали полицейский, женщина в возрасте 40 лет и мужчина в возрасте 50 лет. Кроме того, ликвидирован сам террорист. По его словам, еще не менее 29 человек в настоящее время находятся в пяти больницах Лондона, семеро из них - в тяжелом состоянии.

Ранее поступали сообщения о пяти погибших.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]