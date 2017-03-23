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Дальнее зарубежье 23.03.2017 14:21

Google не удалось убедить рекламодателей США в надежности YouTube - FT

Американских рекламодателей не убедили заверения Google в том, что рекламные объявления на YouTube больше не будут демонстрироваться вместе с террористскими и экстремистскими роликами, пишет Financial Times.

Крупные рекламодатели США, включая AT&T, Enterprise Holdings и Verizon, временно отказались от размещения рекламы на видеохостинге YouTube из-за сомнений в качестве контента.

Ранее целый ряд европейских брендов - международное медийное агентство Havas, телевещательная компания BBC, банки HSBC и Lloyds, ритейлер Tesco, косметическая компания LOreal, автомобилестроительные концерны Audi и Volkswagen - приостановили рекламные кампании на YouTube.

В феврале The Times первой из изданий сообщила, что рекламные объявления МВД Великобритании, BBC, Транспортного управления Лондона (TfL) размещались вместе с видеороликами, разжигающими ненависть и гомофобию.

В понедельник, 20 марта, Google принесла официальные извинения и обещала расширить определение "неподобающего контента", а также изменить технологию и правила размещения рекламы, чтобы расширить права и возможности рекламодателей, обеспечив им больший контроль над тем, в каких видах клипов демонстрируются их объявления.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]