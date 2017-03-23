Лавров видит в Трампе и Ле Пен не популистов и маргиналов, а реалистов или антиглобалистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает правильным называть президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен маргиналами и полулистами.
"Я бы не называл ни Дональда Трампа, ни Марин Ле Пен, маргиналами хотя бы потому, что они полностью встроены в те принципы, которые лежат в основе функционирования американского государства и французского государства", - сказал С.Лавров, выступая в четверг с лекцией в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.
Он напомнил, что М.Ле Пен является членом Европарламента, а Д.Трамп - законно избранным главой государства.
"И я бы не называл их полулистами, слово популисты имеет негативный оттенок", - отметил министр.
"Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами", - добавил С.Лавров.
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