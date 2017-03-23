Белоруссия ведет диалог с евроструктурами по всем вопросам, вызывающим беспокойство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство и у нас в Беларуси, ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях", - сказал А.Лукашенко, встречаясь в четверг в Минске с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони, сообщает пресс-служба главы государства.
"Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня, и насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать. Все это не так просто", - отметил глава государства.
Президент обратил внимание, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков. "А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше", - убежден белорусский лидер.
А.Лукашенко поблагодарил А.Ригони за конструктивную позицию в отношении Белоруссии и его стремление внести позитив в развитие взаимодействия республики с европейскими структурами. "Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил", - подчеркнул глава государства. "Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен", - добавил он.
Докладчик по Белоруссии комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии А.Ригони 23-24 марта совершает визит в республику.
В четверг состоялась встреча А.Ригони с главой нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко. Кроме того, А.Ригони примет участие в расширенном заседании парламентской рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента, применяемого в республике.
В ходе заседания планируется обсудить конкретные мероприятия, направленные на инициирование широкой дискуссии в белорусском обществе по проблематике смертной казни. Для участия в мероприятии, кроме А.Ригони, приглашены представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, научного сообщества, а также дипломатического корпуса и международных организаций.
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