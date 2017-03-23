Эрдоган выразил солидарность с Великобританией в связи с терактом в Лондоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракты в Лондоне, которые произошли накануне близ здания британского парламента, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Мы выражаем солидарность с Великобританией, нашим другом и союзником, в борьбе с терроризмом - с самой большой угрозой всеобщему миру и безопасности", - приводит агентство слова президента Турции.

Глава государства добавил, что Турция разделяет "боль и страдания британского народа".

Накануне в британской столице произошло два нападения. Сначала мужчина на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен.

По последним данным, жертвами теракта стали три человека, среди них - один сотрудник полиции. Кроме того, погиб сам террорист. Еще почти 30 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.