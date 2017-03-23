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Дальнее зарубежье 23.03.2017 12:31

Эрдоган выразил солидарность с Великобританией в связи с терактом в Лондоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракты в Лондоне, которые произошли накануне близ здания британского парламента, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Мы выражаем солидарность с Великобританией, нашим другом и союзником, в борьбе с терроризмом - с самой большой угрозой всеобщему миру и безопасности", - приводит агентство слова президента Турции.

Глава государства добавил, что Турция разделяет "боль и страдания британского народа".

Накануне в британской столице произошло два нападения. Сначала мужчина на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен.

По последним данным, жертвами теракта стали три человека, среди них - один сотрудник полиции. Кроме того, погиб сам террорист. Еще почти 30 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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Тэги: ЭРДОГАН, БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]