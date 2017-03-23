Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку

Исламабад и Баку имеют значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, считает посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Стороны успешно развивают отношения в течение 25 лет. За этот период визиты в Азербайджан совершили три президента, а также два премьер-министра Пакистана», - сказал С.Х.Мохманд журналистам в четверг.

По его словам, все эти визиты на высшем уровне подчеркивают интенсивность двустороннего сотрудничества.

Посол считает, что Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для развития сотрудничества. При этом он подчеркнул, что стороны планируют подписать ряд договоренностей, касающихся экономики, торговли, науки и образования и др. направлений.

А.Азизов