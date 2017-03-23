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Внешняя политика 23.03.2017 12:40

Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку

Исламабад и Баку имеют значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, считает посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Стороны успешно развивают отношения в течение 25 лет. За этот период визиты в Азербайджан совершили три президента, а также два премьер-министра Пакистана», - сказал С.Х.Мохманд журналистам в четверг.

По его словам, все эти визиты на высшем уровне подчеркивают интенсивность двустороннего сотрудничества.

Посол считает, что Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для развития сотрудничества. При этом он подчеркнул, что стороны планируют подписать ряд договоренностей, касающихся экономики, торговли, науки и образования и др. направлений.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ОТНОШЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]